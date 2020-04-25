الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك للممثل السامي للاتحاد ووزراء خارجية دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا اليوم السبت إلى هدنة إنسانية في ليبيا تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.



وجاء في البيان المشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” ووزير خارجية فرنسا “جان لودريان” ووزير خارجية ألمانيا “هايكو ماس” ووزير خارجية إيطاليا “لويجي دي مايو”، إن دول الاتحاد الأوروبي تضم صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” وممثلته الخاصة بالإنابة في ليبيا “ستيفاني ويليامز” في دعوتهما لهدنة إنسانية في ليبيا.



ودعا البيان جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى الاستلهام بروح شهر رمضان الفضيل والانخراط في استئناف المحادثات من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار على أساس مشروع اتفاق اللجنة العسكرية في فبراير، وفي ضوء الحل السياسي للصراع، وتوحيد جهودهم لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.

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