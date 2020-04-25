اقتصاد

“الجديد” : بهذه الشروط …من الممكن أن يقبل المركزي ببيع مخصصات النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” أن مصرف ليبيا المركزي من الممكن أن يقبل حالياً بطلب بيع مخصصات النقد الاجنبي بشكل مقيد بنفس طريقة بيع مخصصات ارباب الأسر ، بحيث تباع لارباب الأسر فقط بواقع ألف دولار للفرد سنويا بسعر 3.60 في ظل إغلاق النفط ، وتدني أسعاره .

و أضاف بالقول: لكن المشكلة هنا في صعوبة سحب هذه البطاقات في الخارج في ظل القيود على السفر ، ومع ذلك سيكون لهذا الاجراء فيما لو تم تنفيذه الآثر الايجابي الكبير على السوق الموازي خصوصاً و إنن الطلب على الدولار بالمقابل محدود في ظل حالة الاقفال السائدة.

و كشف الخبير الاقتصادي أن هذا الاجراء سيحد من ارتفاع الدولار في السوق الموازي ، وسيحقق نوع من العدالة الاجتماعية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليق

  • ماتفتحوهش احسن بالسعر هذا للمواطن ،من قيمته الحقيقية الاوهي اقل حتي من ثلاثين قرش للدولار الواحد ترفعونه الي 3,60 وتسمسروا في المواطن الغلبان ،خلوه مسكر احسن علي قول المثل الليبي دكان مسكر ولا كريه مشومه

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