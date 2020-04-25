تزامناً مع الوضع الراهن …الصحاري يعلن خدمة جديدة لزبائنه

أعلن مصرف الصحاري فرع عين زارة عن استمراره في إصدار بطاقة نقود “تداول” و استلام طلبات زبائن فروع المصرف عبر البوابة الإلكترونية ، مضيفاً أن فترة الاستلام و الشحن لا تتعدى 24 ساعة .

و أكد البنك على شروعه في اصدار بطاقة نقود جديدة تمكن الزبائن من السحب النقدي من الآلات السحب الذاتي و شراء كروت النت من جميع مزودي الخدمة ( LTT ، الريادة ، العنكبوت ، كونكت ، كونكت هوت ) وشراء كروت هاتف و كذلك الشراء من نقاط البيع ( محلات وأسواق ) المنتشرة البلاد .

و بحسب البنك فإن البطاقة لا يمكن إصدارها إلا بشحنها بقيمة لاتقل عن 500 دل ، وهي تشحن وتفعل فوراً بدون انتظار ، بالإضافة إلى امكانية الزبائن الاطلاع على رصيد البطاقة أو التحويل من بطاقة جديدة لأخرى أو التعرف علي الحركات التي تمت علي البطاقة من خلال نقاط البيع او آلة السحب الذاتي فقط وليس عن طريق تطبيق رصيد.

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