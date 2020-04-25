بالصور..مواطنون يشتكون تدني الوجبات الغذائية بالفنادق التونسية

كشف أحد المواطنين العالقين بدولة تونس في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية تدني وجبتي الفطور و السحور بالفنادق التونسية ، مشيراً إلى معاناة المواطنين هناك .

حيث أكد المواطنين الليبين العالقين في دولة تونس سابقاً لصدى أن القنصلية الليبية بتونس تكفلت بتسكين المواطنين بالفنادق فقط، علماً بأن الفنادق في تونس قد انخفض ثمن السكن بها نتيجة لتخوف المواطنين منها جراء تفشي كورونا وهي ليست آمنة.

و تقوم الدولة الليبية الآن و بحسب اللجنة المشكلة لمكافحة كورونا بإجراءات إعادة الليبين العالقين بتونس بعد إجراء الحجر الصحي لهم .

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