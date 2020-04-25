اقتصاد

مراقبة اقتصاد البريقة توزع دفعة جديدة من السلع التموينية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر مكتب مراقبة الاقتصاد في مدينة البريقة تفاصيل جديدة حول الجمعيات الاستهلاكية التي تحصلت على سلع تموينية

وقالت إدارة المكتب عبر إعلان نشرته اليوم السبت في منصاتها الرسمية إن جمعية “مستودع البريقة” الواقعة في المنطقة الجديدة استلمت دفعة سلع تموينية

ونشر المكتب أسماء 4 جمعيات استهلاكية أخرى قال إنها استلمت مخصصاتها من زيت الطهي، وتقع في منطقة “البريقة الجديدة”، وهي جمعيات الجود وجمعية الكرامة إلى جانب الجمعية الاستهلاكية وجمعية أفريقيا.

وكان وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية منير عصر قد عمم قبل أسبوع قرار تشكيل “اللجنة المركزية” لتتولى تحديد أسعار السلع التموينية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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