مراقبة اقتصاد البريقة توزع دفعة جديدة من السلع التموينية

نشر مكتب مراقبة الاقتصاد في مدينة البريقة تفاصيل جديدة حول الجمعيات الاستهلاكية التي تحصلت على سلع تموينية

وقالت إدارة المكتب عبر إعلان نشرته اليوم السبت في منصاتها الرسمية إن جمعية “مستودع البريقة” الواقعة في المنطقة الجديدة استلمت دفعة سلع تموينية

ونشر المكتب أسماء 4 جمعيات استهلاكية أخرى قال إنها استلمت مخصصاتها من زيت الطهي، وتقع في منطقة “البريقة الجديدة”، وهي جمعيات الجود وجمعية الكرامة إلى جانب الجمعية الاستهلاكية وجمعية أفريقيا.

وكان وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية منير عصر قد عمم قبل أسبوع قرار تشكيل “اللجنة المركزية” لتتولى تحديد أسعار السلع التموينية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية