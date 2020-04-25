“الجمهورية” بمصراتة يعلن موعد استقبال عملائه

أعلمت إدارة فرع مصرف الجمهورية في مصراتة “أحمد الشريف” كافة العملاء بأن المصرف سيفتح أبوابه لتقديم الخدمات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وذلك تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي بشأن ضوابط حظر التجول

وأضافت إدارة الفرع أن التعليمات توصي بتقديم خدمات سحب الأموال للعملاء مؤكدا أنه سينشر أي معلومات متعلقة بتغيير آلية العمل في حال ورودها من الإدارة العامة وبما يتوافق مع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي الذي أوصى قبل أيام بألا تتجاوز القوة العاملة في المؤسسات العامة ما نسبته 10% من إجمالي العاملين على أن يكون الدوام من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أجاز للمصارف التجارية إعادة تشغيل منظومة الاعتمادات خلال الأيام الماضية لضمان تدفق السلع والأدوية والمعدات الطبية والمواد الخام بشرط اتخاد أقصى إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا

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