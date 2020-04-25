مؤسسة النفط تقدم دعمًا لقطاع الصحة في بلدتي درج وسيناون

قامت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أول من أمس الخميس، بتسليم مشروعي مركز الأصالة الصحي ببلدية درج والمركز الصحي بسيناون، بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة بهما؛ ضمن برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذها في المناطق المجاورة لعملياتها.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها بدأت العمل على تنفيذ المشروعين منذ نهاية ديسمبر 2019؛ حيث شملت مراحل المشروع صيانة مركز الأصالة بدرج وتجديد المبنى بالكامل، إضافة إلى إجراء بعض أعمال الصيانة الضرورية لمبنى المركز الصحي سيناون، وتوفير الأجهزة والأسرة الطبية، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة والمعدات المستعملة في المعامل وسيارة إسعاف لحالات الطوارئ.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أنها تتمنى أن يساهم المشروعين في التخفيف من معاناة المواطنين وتجنيبهم عناء السفر لمسافات طويلة من أجل الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية