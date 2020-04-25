وزارة التموين المصرية تؤكد توفر السلع التموينية لعدة أشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر خلال مؤتمر صحفي أن السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية كافية طيلة شهر رمضان.

وفي السياق ذاته نفت الوزارة وجود أي نقص في أي سلعة من السلع الغذائية بأي محافظة من محافظات مصر سواء بالأسواق أو بالمجمعات الاستهلاكية موضحة أن ضخ السلع متوفر يومياً بانتظام في الأسواق وفي جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقاليات التموين وفروع مشروع جمعيتي، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي لها آمن ويكفي احتياجات المواطنين خلال الشهر الحالي ويكفي لعدة أشهر قادمة.

وأهابت الوزارة بضرورة القيام بحملات تفتيشية على الأسواق في كافة أنحاء البلاد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة

يذكر أنه تم البدء في عمل منافذ “أهلا رمضان” في إطار الاستعداد للشهر من خلال 1800 منفذ على مستوى مصر بتخفيضات تتعدى 20% وتصل إلى 30 ٪ في بعض المنتجات الأمر الذي يضمن توفير السلع ذات الجودة العالية وتوفير أسعار منخفضة بمتناول الجميع .

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