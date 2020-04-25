نقابة عمال النفط تطالب بصرف مرتبات مارس

طالبت النقابة العامة لعمال النفط في بيان أصدرته بوقت مبكر اليوم السبت جميع الشركات النفطية المتأخرة في سداد مرتبات الموظفين التابعين لها عن شهر مارس الإسراع في تنفيذ المرتبات وإحالتها للجهات المعنية تمهيدا لتسييلها في حساباتهم في أقرب وقت.

وعبرت النقابة في البيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي بموقع فيسبوك عن رفضها لما قامت به الشركات من تلميح حول إمكانية صرف جزء من المرتبات أو ايقافها مؤكدة في الوقت ذاته أن كل الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة سداد مرتبات العاملين التابعين لها واصفة الأمر بغير المبرر مشددة على رفضها لمثل هذه الإجراءات مطالبة بضرورة تولي مؤسسة النفط مسؤولياتها تجاه العاملين في قطاع النفط

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