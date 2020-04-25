اقتصاد

نقابة عمال النفط تطالب بصرف مرتبات مارس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت النقابة العامة لعمال النفط في بيان أصدرته بوقت مبكر اليوم السبت جميع الشركات النفطية المتأخرة في سداد مرتبات الموظفين التابعين لها عن شهر مارس الإسراع في تنفيذ المرتبات وإحالتها للجهات المعنية تمهيدا لتسييلها في حساباتهم في أقرب وقت.

وعبرت النقابة في البيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي بموقع فيسبوك عن رفضها لما قامت به الشركات من تلميح حول إمكانية صرف جزء من المرتبات أو ايقافها مؤكدة في الوقت ذاته أن كل الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة سداد مرتبات العاملين التابعين لها واصفة الأمر بغير المبرر مشددة على رفضها لمثل هذه الإجراءات مطالبة بضرورة تولي مؤسسة النفط مسؤولياتها تجاه العاملين في قطاع النفط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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