“المركزي” اللبناني يحدد سعر الليرة

حدد مصرف لبنان المركزي يوم الجمعة سعر صرف الليرة اللبنانية بـ3625 ليرة مقابل الدولار الأمريكي وطبقه على جميع شركات تحويل الأموال مشيرا إلى أنه يقل عن سعر الربط الرسمي بنسبة 58٪ .

ويأتي تحديد سعر صرف العملة اللبنانية عقب الأزمة المالية الكبيرة التي تواجهها البلاد، وفي السياق ذاته أكد المصرف على أن سعر الصرف الجديد يطبق على الأموال المرسلة عبر مكاتب التحويل المصرفي، التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين الذين يعملون في الخارج ويرسلون الأموال لأسرهم في داخل البلاد .

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الليرة اللبنانية هبطت في السوق السوداء منذ شهر أكتوبر لعام 2019، في الوقت الذي بلغت المصاعب المالية للبلاد ذروتها ما خلف أزمة مالية ومصرفية تُعد الأكثر تهديدا للاستقرار منذ الحرب الأهلية.

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء اللبناني أمس إن بلاده تعاني من أزمة مالية كبيرة جعلته يتكبد خسائر إضافية تبلغ 7 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي مضيفا أن السيولة في النظام تنفد، بينما شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في وقت سابق على أن الحكومة بحاجة إلى إقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني

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