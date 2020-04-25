اقتصاد

“مركزي” الجزائر يدعو لتعزيز التعاون لمواجهة تداعيات كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمن إلى  تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة جائحة فيروس كوفيد-19 التي طالت آثارها العالم كله مشيرا إلى أن الأزمة التي خلقها الوباء تركت أزمة اقتصادية واجتماعية تتطلب الإسراع في تقديم إجابات تشرك السياسات النقدية والاحترازية غير التقليدية بالإضافة إلى سياسات نقدية توسعية بحسب قوله.

ونوه محافظ بنك الجزائر، في مداخلة عبر تقنية التلفزيون المغلقة لوزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالتحديات الكبرى التي ستواجه المنطقة خلال فترة ما بعد الأزمة.

وفي غضون ذلك قال عبد الرحمن في بيان إن الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة كان من آثارها ظهور حالات استعجالية ليس فقط اقتصادية وأكد المحافظ على أن تلك السياسات الظرفية الاستعجالية ستؤدي حتما إلى تفاقم العجز في الميزانية وهو عجز سيؤدي تمويله إلى ارتفاع الدين العمومي الداخلي إلى جانب الدين الخارجي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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