تونس تبحث آليات مساندة المؤسسات المتضررة من كورونا

عقد وزير المالية التونسي محمد يعيش يوم الجمعة اجتماعا مع محافظ البنك المركزي التونسي عبر تقنية التلفزيون المغلقة لبحث الآليات التي من شأنها مساندة المؤسسات الأكثر تضررا من جائحة انتشار فيروس كورونا.

ونوقش في الاجتماع آلية إعادة التمويل وآلية ضمان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة، حسب بلاغ صادر عن وزارة المالية، وحضر الاجتماع رئيس منظّمة الأعراف سمير ماجول ورئيس الجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة الحبيب قويدر بالإضافة إلى المدير العام للشركة التونسيّة للضمان والطاهر حتيرة وعدد من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي.

وفي سياق آخر كان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي قد أعلن يوم أمس الجمعة خلال جلسة عامة بمجلس الشعب أن الحكومة تستعد للتحضير لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي من خلال إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة عن خطة شاملة للصمود ولإنعاش الاقتصاد حيث تهدف هذه الخطة إلى توفير خط تمويل استثنائي للمؤسسات العمومية شريطة وجود إصلاحات بحسب الوزير.

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