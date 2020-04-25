بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب تحجُر 421 مواطناً بسبب كورونا وتتكفل بالمصاريف

تكفلت بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب بتكاليف الحجر الصحي ل421 مواطناً قادمين من دولة مصر، خلال اليومين القادمين.

ومن المتوقع أن تبدء إجراءات الحجر الصحي من الليلة في مواقع مختلفة داخل البلديات الثلاث قرب الحدود المصرية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالبلدية صلاح معيوف في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، إن المواطنين جميعهم من بلديات طبرق ومساعد وبئر الأشهب، مضيفا بأنهم مستعدون لاستقبالهم في الأماكن المخصصة للحجر.

وأوضح معيوف بأن البلديات أبدت استعدادها لتحمل مصاريف الإقامة عبر تجهيز خمسة فنادق ثلاثة منها ستكون في طبرق إضافة إلى اثنين في مساعد والبردي.

وتستمر مدة الحجر الصحي إلى أسبوعين تقريباً، بينما أكد مسؤول مكتب الإعلام في بلدية طبرق بأن وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ستقوم باجراءات نقل المواطنين للفنادق، مع إمكانية تقديم الدعم المالي اللازم للبلديات.

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