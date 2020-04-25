تونس تدشن خطا تجاريا مع ليبيا.. و300 حاوية تصل طرابلس

أعلنت وزارة النقل التونسية عشية اليوم السبت، تدشين الخط البحري التجاري مع ليبيا بعد إبحار سفينة نقل حاويات من ميناء صفاقس وعلى متنها 300 حاوية بها سلع وبضائع متنوعة من المتوقع أن تصل طرابلس غدا.

وأضافت الوزارة عبر منصتها الرسمية في موقع “فيسبوك” أن السفينة ذاتها ستعود لميناء صفاقس خلال أيام لتتمكن من تعبئة حمولة جديدة على أن يتم إرسالها لميناء طرابلس مجددا يوم 4 مايو المقبل.

وشددت وزارة النقل التونسية على أهمية استمرار تبادل السلع بين البلدين عبر الخط البحري، مشيرة إلى المميزات التي ستظهر نتائجها قريبا، ومن بينها عدم ازدحام الطرق فضلا عن الإرساليات الكبيرة التي تمر للسوقين الليبي والتونسي خلال ساعات.

وكانت ليبيا أغلقت حدودها مع تونس قبل نحو شهر بسبب التخوفات من انتشار عدوى فيروس كورونا الأمر الذي تسبب في انتظار 180 شاحنة سلع في المنطقة الحدودية “راس اجدير” قبل أن يتم إدخالها إلى ليبيا قبل أيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية