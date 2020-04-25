بالوثائق.. “السفارة الليبية بأسبانيا” تلغي عقد مع إدارة شركة الحمراء الجديدة لبناء مبنى جديد خاص بها

كشف مصدر مسؤول بالشركة الليبية للاستثمارات لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم أن السفارة الليبية بمدريد ألغت كل ما يتعلق بالإجراءات التى تم تنفيذها بين شركة الحمراء والسفارة الليبية في ابريل سنة 2019 والتى تمت أثناء وجود الإدارة السابقة لشركة الحمراء اسبانيا لبناء مبنى السفارة الليبية بمدريد .

و بحسب المصدر تمت ترسية عطاء بناء مبنى جديد للسفارة الليبية بمدريد بقيمة 3 مليون يورو السنة الماضية خصصته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق لتشيد مبنى جديد للسفارة وفق أحدث التصميمات ، وقد تمت الترسية على شركة الحمراء بعد حضور لجنة من الخارجية الليبية أتت إلى أسبانيا بتعليمات من وزيرالخارجية بعد اصداره قرار بتشكيل لجنة تتكون من وكيل وزير الخارجية السابق و مدير الادارة المالية و مدير الإدارة القانونية .

و تابع بالقول:أقيم عرض بمقر السفارة الليبية بمدريد وقد استملت اللجنة وعدد من موظفى السفارة أجهزة الأيباد التى استعملت في العرض كهدية ، وقد تمت الموافقة على العرض المقدم من شركة الحمراء اسبانيا و تتكفل شركة الحمراء اسبانيا التابعة للاستثمارات الخارجية ببناء المبنى الجديد للسفارة فى مبنى المدرسة الليبية بمدريد و بالتعاقد مع شركة اسبانية متخصصة للبناء .

و يفيد مصدر آخر بشركة الحمراء لصدى الاقتصادية أن شركة الحمراء شركة تجارية وتعتبر وسيط تجارى و تجربتها الأولى في مجال البناء والمقاولات ، علماً بأن العرض المقدم لبناء مبنى السفارة كان قد قدم للسفارة الليبية عن طريق شركة البناء الأسبانية نفسها منذ ما يقارب عن 3 سنوات ولم يتم تنفيذه اثناء وجود السفير السابق محمد الفقيه لعدم وجود المخصص المالي في تلك الفترة .

و تابع بالقول: إلى هذه اللحظة لا تعلم الادارة الجديدة بالشركة والتى استلمت مهامها لإدارة الشركة سبب ايقاف الإجراءات إلى حد الان من قبل السفارة الليبية بمدريد وهو قرار اتخذته دون ابلاغ الادارة الجديدة ودون ايةً تفاصيل ، فالمفترض أن التعامل يكون بين المؤسسات والإدارات بغض النظر عن من يديرها وليس بين الأفراد ، فانتهاء مدة ادارة واستلام ادارة جديدة لايعنى انتهاء مع من اتفقت عليه الادارة السابقة مما يضع علامة استفهام كبيرة حول الإجراء الذي اتخاذته السفارةً الليبية بمدريد على حد قوله .

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