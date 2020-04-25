تاجر يفصح لصدى سبب استمرار بعض محال اللحوم البيع بسعر مرتفع

أكد تاجر لحوم اليوم لصحيفة صدى الاقتصادية أن أسعار اللحوم لازلت تشهد ارتفاعاً رغم القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بشأن خفض الأسعار مع حلول شهر رمضان .

و أوضح التاجر أن القرار الذي صدر كان الغرض منه مساعدة المواطنين في ظل الظروف الراهنة و لا يخدم التجار الذين قد سبق لهم واشترو اللحوم بأسعار مرتفع .

و أوضح التاجر قيامه بشراء لحم الخروف الاسباني بسعر 38 دينار للكيلو و القرار الصادر يفرض البيع بسعر 26للكيلو أما لحم الخروف الوطني فقد بلغ سعر الكيلو الواحد 45 و فرض بيعه بسعر 30 للكيلو الواحد.

أما الدجاج فقد تراوحت اسعار بيعه بين 10 و 12 بينما فرض بيع سعر الكيلو الواحد 9 دنانير .

و أضاف التاجر أن القرار كان يجب ان يوجه إلى اصحاب الاعتمادات و تجار الجملة الذين يعتبرون المصدر الأساسي لرفع الأسعار ، مؤكداً أن إذا لم تقم الوزارة بإعادة النظر في القرار و دراسته بشكل اكثر و أدق فسيدفع العديد من محال بيع اللحوم للقفل ذلك لأن معظم أصحاب محالات اللحوم قد سبق واشترو كميات كبيرة من اللحوم بأسعار السوق سابقاً والبيع بسعر المقرر سيحدث خسارات كبيرة لهم .

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