أميركا تدعم شركات الطيران بـ9.5 مليارات دولار إضافية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم السبت، عن صرف 9.5 مليارات دولار إضافية لبرنامج دعم الرواتب لقطاع شركات الطيران الأمريكية التي تضررت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبهذا يكون إجمالي الأموال المقدمة للقطاع 12.4 مليار دولار بعدما قدمت قبل أيام 2.9 مليار دولار لشركات الطيران في الجولة الأولى من مساعدتها لصرف الرواتب والتخفيف من معاناتها المالية الناجمة عن التوقف بسبب الوباء.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنه منذ الإعلان عن أول مدفوعات برنامج دعم الرواتب لشركات النقل الجوي للركاب في 20 أبريل فقد صرفت الوزارة مبلغ 9.5 مليار دولار كدفعات أولية للشركات التي جرت الموافقة على طلباتها، مشيرة إلى أن هذه الأموال تشمل 8 شركات طيران رئيسية إضافية، إلى جانب 29 شركة نقل جوي أصغر.

وفي السياق ذاته نوهت الوزارة الأمريكية إلى أن إجمالي الشركات التي قدمت لها المساعدة المالية منذ أن تم صرف الدفعات الأولى تصل في المجمل إلى 93 شركة طيران، مؤكدة أن هذه الأموال يمكن استخدامها فقط لأجور الموظفين ورواتبهم ومزاياهم.

ومن المتوقع أن تتكبد الصناعة في الولايات المتحدة بين 10 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار شهريًا.

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