الحرس البلدي في طرابلس يشرع بتنفيذ قرار “أسعار السلع”

قام جهاز الحرس البلدي في مدينة طرابلس بجولة تفتيشية اليوم السبت، على المحال التجارية في منطقة عين زارة، للتأكد من الالتزام بوضع الأسعار على السلع تطبيقا لقرار وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق القاضي بتحديد أسعار 16 سلعة بينها الحليب المعقم والمبستر والبيض واللحوم.

وقال جهاز الحرس البلدي، بصفحته في “فيسبوك”، إن أعضاءه ضبطوا خلال الجولة كميات من السلع الغذائية ذات الصلاحية المنتهية.

وأضاف أن عناصر مكتب منطقة تاجوراء قاموا بإغلاق وتشميع محلات ملابس بالشمع الأحمر بسبب مخالفتهم قرار المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول الذي اتخذ كإجراء وقائي من عدوى فيروس كورونا.

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