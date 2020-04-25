العامة للكهرباء تبرر سبب انقطاعه المدة الحالية

قالت الشركة العامة للكهرباء أن سبب انقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بعديد المناطق ، يعود إلى خروج عدد من وحدات التوليد بمحطتيي توليد رئيسيتين نتيجة للنقص الشديد في إمدادات الوقود بمختلف أنواعه .

و أضافت الشركة أن سبب الانقطاع هو قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح الامر الذي اضطر الشركة إلى الانتقال للتشغيل بالوقود السائل الغير متوفر بالكميات المطلوبة نتيجة لقفل حقول النفط ، وتدني حجم المخصصات للميزانية التشغيلية للمؤسسة .

و كشفت الشركة أن فتح تزويدات الغاز مهم للغاية ، وأنه بإعادة فتح الصمام سيتم تشغيل جميع الوحدات وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي لن يكون هناك عجز في هذه الفترة .

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