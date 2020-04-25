مصدر لـ218: وصول ناقلة غاز طهي إلى بنغازي

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء بنغازي، لقناة “218”، إن ناقلة غاز الطهي “غاز فانتير” وصلت مساء السبت قادمة من اليونان وعلى متنها 3500 طن متري من الغاز.

وأضاف المصدر أن الفرق الطبية قامت بالكشوفات الصحية الكاملة لطاقم الناقلة في إطار إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وكان المصدر ذاته كشف لقناة 218 قبل أسبوعين، عن وصول ناقلة غاز قادمة من اليونان أيضا، اسمها “غاز اكسبلورر”، موضحا أنها تحمل 5600 طن متري من غاز الطهي.

وكانت إدارة ميناء بنغازي نشرت مطلع أبريل الجاري بيانات السفن الداخلة خلال الربع الأول بينها ناقلة الغاز موضحة بأنها بلغت 28 ألف طن

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