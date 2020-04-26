التجارة والتنمية: سقف السحب 1000 دينار عبر المصارف المتحركة

أعلن مصرف التجارة والتنمية لكافة عملائه عن استمرار خدمة المصرف المتحرك التي يقدمها عن طريق السيارات المخصصة في 4 مدن هي بنغازي وطبرق واجدابيا والبيضاء، مؤكدا أن سقف السحب سيكون 1000 دينار للفرد ولمرة واحدة في الشهر.



وأوضح التجارة والتنمية عبر منصاته الإلكترونية أن أماكن وقوف سيارات المصرف ستكون في نقاط محددة وتم اختيار ساحتي الكيش وفندق تيبستي لتقديم الخدمة في مدينة بنغازي أما مدينة البيضاء فستكون أماكن وقوف المصرف المتحرك في ساحة البريد.

وحدد ساحة مستشفى امحمد المقريف لتقديم الخدمة في مدينة اجدابيا، بينما حدد التجارة والتنمية ميدان الملك في مدينة طبرق لتقديم خدمة المصرف المتحرك على أن تكون فترة السحب بين 11صباحا و4 مساء.

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