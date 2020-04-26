دول العشرين تدشن مبادرة لسد الفجوة الاقتصادية

قامت مجموعة العشرين اليوم الأحد بتدشين مبادرة دولية لتسريع عملية الوصول للمواد الصحية لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.

وأكد رئيس المجموعة محمد الجدعان على مواصلة العمل من أجل سد الفجوة لمكافحة الوباء، مضيفا أن مجموعة العشرين سوف تواصل جهودها في تعزيز إطار التعاون العالمي على جميع الجبهات، ومركزا على سد الفجوة التمويلية القائمة حاليًّا في القطاع الصحي ومشيرا إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحية

وكانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت في شهر أبريل الجاري بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وأعادت المملكة دعوتها لكل الدول والمنظمات غير الحكومية والخيرية والقطاع الخاص للإسهام في سد الفجوة التمويلية التي قدرت وفقا لمجلس رصد الاستعداد العالمي بأكثر من 8 مليارات دولار أمريكي.

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