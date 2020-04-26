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أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 26 ابريل 2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 26 ابريل 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.77 و5,79 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.88 دينار

حوالات دبي-تركيا 6.25 دينار

اليورو = 6.24 دينار

الجنية الإسترليني 7.13 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 1.98 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الأردني 8.15 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ210 دينار

كسر الفضة 2.45 دينار

بطاقة ارباب الاسر 5.30 دينار

دولار بشيك المصدق: – دينار (طرابلس) / دينار (التنمية والوحدة – بنغازي) *غيرمتوفر*

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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