العمل والتأهيل بالوفاق تدعم مبادرات الشركات بدفع رواتب العاملين رغم توقف النشاط

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، إنها تثمن الجهود الوطنية التي تقوم بها المؤسسات والشركات التي أعلنت دفع مرتبات العاملين بها رغم توقف أنشطتها سواء المرتبطة بإقفال النفط أو المتوقفة بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الظرف التي تمر بها البلاد صعبة جداً، حيث أوقفت الحرب والوضع الصحي لمجابهة فيروس كورونا الكثير من الأنشطة الاقتصادية سواء الفردية أو الأهلية أو نشاط الشركات خاصة العاملة في مجالات إنتاج النفط.

وأشارت الوزارة إلى أن الموقف الوطني يتطلب دعم هذه المؤسسات التي أعلنت مساندتها لليبيا من خلال إلتزامها بدفع مرتبات الموظفين كاملة في مبادرة إيجابية وإنسانية في مثل هذه الظروف.

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