اقتصاد

الدينار يستهل الأحد بصعود جديد أمام العملات الأجنبية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت لليوم الثاني على التوالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء التي تنشط في غرف “فايبر وواتساب” بسبب استمرار حظر التجول.

وهبط الدولار ما مقداره 4 قروش وتم تداوله عند الساعة 11:30 من صباح اليوم الأحد بـ 5.750 دنانير، كما شملت التراجعات أيضا سعر الدولار على صعيد الحوالة من طرابلس إلى تركيا ودبي وتم تداوله بـ 6.210 دنانير بعد ما ارتفع ليلة أمس بشكل طفيف وتداول التجار اليورو بـ6.190 دنانير.

أما الليرة التركية فقد تراجعت هي الأخرى بنسبة طفيفة محققة 81 قرشا لليرة فيما خسر الدينار التونسي 3 قروش من قيمته أمام نظيره الليبي مسجلا 1.960 دينار وبيع سعر غرام الذهب كسر عيار 18بـ205 دنانير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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