مالية الوفاق تسلم أذونات صرف مرتبات شهر أبريل للمصرف المركزي

أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد تسليم أذونات صرف مرتبات شهر أبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.



وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس الماضي عن الانتهاء من إعداد أذونات الصرف والصكوك الخاصة بمرتبات شهر ابريل لكافة القطاعات الحكومية، مشيرة إلى قيام إدارة الخزانة بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم ( 270 ) لسنة 2020 والذي تقرر فيه تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الادارية العامة.



ونص قرار المجلس الرئاسي المذكور والصادر في الثاني عشر من هذا الشهر على تخفيض مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة المقررة بعد صدور القرار 27 لعام 2011 بنسبة 20%، بما فيها مرتبات الموظفين الذين تقررت لهم علاوات التمييز وذلك اعتبارا من شهر أبريل الحالي.

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