اقتصاد

ليبيا تستقبل سلع قادمة من تونس ضمن الخط التجاري البحري

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب الإعلام في وزارة المواصلات اليوم الأحد عن وصول سفينة حاويات قادمة من ميناء صفاقس التونسي وعلى متنها 134 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة مستوردة لصالح القطاع الخاص في ليبيا.

وأوضح مكتب الإعلام عبر منصته الرسمية بموقع فيسبوك أن الخط التجاري الذي تم تدشينه مؤخرا جاء نتيجة رغبة وزارتي الاقتصاد الليبية والتجارة التونسية في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما عن طريق الغرفة التجارية المشتركة وبالتنسيق المستمر بين مصلحة الموانئ الليبية ووزارة النقل التونسية.

وفي ذات السياق، كانت وزارتي الفلاحة والنقل في تونس قد طالبتا خلال الفترة الماضية كافة التجار التونسيين الراغبين في تصدير السلع التقدم بطلب شحن سلع للسوق الليبية للجهات المختصة بميناء صفاقس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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