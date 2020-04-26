ليبيا تستقبل سلع قادمة من تونس ضمن الخط التجاري البحري

أعلن مكتب الإعلام في وزارة المواصلات اليوم الأحد عن وصول سفينة حاويات قادمة من ميناء صفاقس التونسي وعلى متنها 134 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة مستوردة لصالح القطاع الخاص في ليبيا.

وأوضح مكتب الإعلام عبر منصته الرسمية بموقع فيسبوك أن الخط التجاري الذي تم تدشينه مؤخرا جاء نتيجة رغبة وزارتي الاقتصاد الليبية والتجارة التونسية في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما عن طريق الغرفة التجارية المشتركة وبالتنسيق المستمر بين مصلحة الموانئ الليبية ووزارة النقل التونسية.

وفي ذات السياق، كانت وزارتي الفلاحة والنقل في تونس قد طالبتا خلال الفترة الماضية كافة التجار التونسيين الراغبين في تصدير السلع التقدم بطلب شحن سلع للسوق الليبية للجهات المختصة بميناء صفاقس.

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