شركة الكهرباء: سرقة 4,550 متر من الأسلاك بمناطق مختلفة غرب البلاد

قالت الشركة العامة الكهرباء اليوم الأحد، إن مجموعات مجهولة الهوية سرقت ما يقرب من 4550 متر من الأسلاك النحاسية داخل مدن زليتن وغريان وطرابلس.

وأوضحت الشركة، بأن إحدى المجموعات سرقت 2400 متر من الأسلاك النحاسية بمدينة غريان خلال اليومين الماضيين في عملية تعتبر خسائرها مرتفعة بالنسبة للمؤسسة.

وأضاف بيان للشركة عبر فيسبوك، بأن إحدى الاعتداء المتكررة وقعت في منطقة بوخصاب جنوب زليتن حيث سرق ما يقرب من 750 مترًا من الأسلاك.

وأشارت الشركة إلى أنها فقدت 1400 متر من الأسلاك في مناطق السواني والعزيزية جنوب غرب العاصمة طرابلس نتيجة أعمال السرقة.

وطالبت الشركة من البلديات والجهات الأمنية الأخرى بضرورة التدخل وحماية مقدرات الشركة من الاعتداءات والسرقة التي تكلف أموالا طائلة وتؤثر على الشبكة العامة للكهرباء.

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