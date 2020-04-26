بلدي غات: الجنوب الغربي يُعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة

قال عضو المجلس البلدي غات أحمد هيمة، إن منطقة الجنوب الغربي من البلاد تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة خاصة خلال الفترة الحالية.

وأوضح هيمة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن المنطقة تأثرت كثيراً بسبب حالة الطوارئ المفروضة نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف هيمة بأن مدينة غات والبلدات الأخرى في المنطقة تعاني بشكل متزايد بسبب انقطاع إمدادات الوقود وغاز الطهي، حيث لا تصل إلى المنطقة سوى شاحنة وقود في الشهر الواحد تقريباً، حيث تعتبر الكمية قليلة جدًا مقارنة بالاستهلاك.

عضو المجلس البلدي أشار إلى أن السلع التموينية المدعومة من صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية لم تصل للمدينة منذ فترة، إضافة إلى ما يعانيه المواطن هناك من نقص السيولة النقدية في المصارف مع استمرار الأزمة.

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