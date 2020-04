سيتم تقليص خفض الإنتاج إلى متوسط 8 ملايين برميل يومياً. [رويترز]

قال رئيس منظمة الدول المُصدرة للنفط ” أوبك” وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأحد، إن المنظمة تتوقع مستوى أسعار النفط عند 40 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن عرقاب قوله، في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الحكومية، إن أسعار النفط ستصعد خلال مايو ويونيو المقبلين إلى متوسط 35 دولار للبرميل، بالتزامن مع تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج.

وقبل أسبوعين، اتفق تحالف (أوبك+) على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، يبدأ اعتبارا من مايو المقبل ولمدة شهرين، في اتفاق وُصِف بأنه أكبر خفض تاريخي للإنتاج.

وسيتم تقليص خفض الإنتاج إلى متوسط 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو المقبل حتى نهاية 2020، يتبعه اتفاق بتقليص خفض الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميا، يبدأ مطلع 2021 حتى أبريل 2022.

وأشار وزير الطاقة الجزائري، إلى أن الأسواق بدأت بإعطاء إشارات إيجابية خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد التراجع الكبير منتصف الأسبوع الماضي.

وبرر عرقاب توقعاته ببداية تعافي الأسعار، إلى جانب اتفاق خفض الإنتاج، بإجراءات تعليق الحجر الصحي جراء فيروس كورونا، لدى عدة دول منها الصين وأوروبا.

هذا وتشغل الجزائر الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، حتى نهاية ديسمبر المقبل.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post «أوبك» تتوقع مستوى أسعار النفط عند 40 دولاراً للبرميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا