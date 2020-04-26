“اقتصاد الوفاق” ماضية في تطبيق قرار تحديد 16 سلعة

أحال مدير إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق مصطفى قدارة اليوم الأحد القرار 101 القاضي بتحديد أسعار 16 سلعة إلى مراقبي الاقتصاد ومديري مكاتب الخدمات الاقتصادية في المناطق.

وطالب قدارة كافة المكاتب التابعة للوزارة بمباشرة الإجراءات التنفيذية لضمان تطبيق القرار الصادر الخميس الماضي بهدف الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وحدد القرار الذي أمضى عليه وزير الاقتصاد علي العيساوي سعر طبق البيض بـ9 دنانير، ولتر الحليب المعقم بـ4 دنانير، ولتر الحليب المبستر بـ3.5 دنانير، وسعر كيس الدقيق 50 كيلوغراما بـ70 دينارا، وكيلو الدقيق بـ1.75 دينار، وكيلو السكر بـ2.5 دينار، وكيلو لحم الدجاج الطازج بـ9 دنانير.

وحددت الوزارة كيلو الدجاج المجمد الكامل بـ7.5 دنانير، بينما جاء سعر كيلو الدجاج المجمد قطع بـ6 دنانير، وكيلو الدجاج المجمد أفخاذ وصدر بـ12 دينارا، وكيلو لحم البقر بالعظم مستوردا أو محليا بـ25 دينارا، والهبرة بـ30 دينارا، ولحم البقر المجمد المحلي أو المستورد بـ20 دينارا، وكيلو لحم الضأن المستورد بـ26 دينارا، وكيلو لحم الضأن الصغير المحلي بـ38 دينارا، وكيلو لحم الضأن الكبير بـ33 دينارا.

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