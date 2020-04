بسبب كورونا.. مصر تطلب تمويلاً جديداً من صندوق النقد

الحكومة ترغب من خلال البرنامج في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها. [رويترز]

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بدء حكومته مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد، يرافقه دعم فني لمواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الأحد: “الحكومة ترغب من خلال البرنامج في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على الأرض، لا يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهى أزمة كورونا”.

هذا وأنهت مصر العام الماضي، برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد، كانت بدأته في نوفمبر 2016، عقب إعلان القاهرة تعويم عملتها المحلية “الجنيه”، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”,

من جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن لبرنامج المرتقب بين بلاده والنقد الدولي، مدته عام واحد، دون أن يوضح تفاصيل بشأن قيمة التمويل والدعم الفني المطلوب.

وأعلنت الحكومة المصري، الخميس، بدء حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي.

ويسمح القرار، للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء.

