جهاز النهر الصناعي يعلن عن استكمال صيانة صمام بمحطة التحكم بالشويرف وعودة المياة غدا إلى العاصمة

أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي عن استكمال أعمال استبدال الصمام العاطل بمحطة التحكم بالتدفق بالشويرف، مضيفا أنه من المتوقع عودة المياه إلى العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية يوم غدٍ الاثنين.



وأوضحت إدارة الجهاز في بيان اليوم الأحد أن الفنيين بموقع الشويرف وإدارة المنطقة الجنوبية بالمنظومة تمكنوا من استكمال أعمال استبدال الصمام العاطل بالمحطة، والذي أصبح لزاما استبداله حرصاً على سلامة المحطة من أعطال جسيمة يصعب صيانتها وخفض معدل تدفق المياه إلى 50% حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بأعمالها، مشيرة إلى أن فرق التشغيل باشرت زيادة معدل التدفق ومن المتوقع عودة المياه غدا إلى العاصمة والمناطق المجاورة لها.



وأكدت إدارة المنظومة على حرص العاملين بها على استمرار تدفق المياه إلى مدن المنطقة الغربية رغم كل الظروف الأمنية السيئة والصراعات المسلحة والاعتداءات المستمرة، والتي كان لها الدور الرئيسي في انقطاع المياه عن المدن وتوقف أعمال الصيانة المجدولة للمضخات الغاطسة بالآبار وصمامات التحكم بالتدفق مما أربك سير العمليات التشغيلية بالمنظومة.

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