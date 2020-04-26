الحكومة الليبية تُفرج عن مرتبات متوقفة لشريحة محددة

وجّه وكيل وزارة المالية في الحكومة الليبية إدريس الشريف اليوم الأحد، خطابا لكافة الجهات التابعة للوزارة، بشأن تعليمات رئاسة الوزارة القاضية بمنح الإذن للوزارة لتنفيذ إجراءات استثنائية تقضي بصرف المرتبات الموقوفة للعاملين الليبيين في الجهات العامة.

وتوقفت هذه المرتبات بسبب عدم استكمال إجراءاتها في السجل المدني ولم تصدر لها شهادات الرقم الوطني منذ الأول من يناير الماضي وحتى 31/12/2020.

وأرسل الشريف الخطاب، إلى مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والمراقبين الماليين في المستشفيات والجامعات والمعاهد والأجهزة المستقلة.

وطالب الشريف من كافة الجهات التابعة للوزارة التقيد وتنفيذ ما ورد من تعليمات صادرة عن مجلس الوزراء.

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