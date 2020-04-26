“القيلوشي” : تم تعميم قرار تحديد الأسعار للسلع واللحوم وسيتم إحالة من يخالف هذا القرار

قال مدير مكتب الإعلام بالحرس البلدي طرابلس “يوسف القيلوشي” اليوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن قرار وزارة الاقتصاد بضبظ أسعار معينة للسلع التموينية، قد تم تعميمه على الفروع داخل بلديات طرابلس.

وأضاف ” القيلوشي” أن العمل جاري على ضبظ من يخالف هذا القرار الصادر من الوزارة، مشيراً إلى أن من يخالف هذا القرار سيتم على الفور قفل محله بالشمع الأحمر إحالته إلى النيابة العامة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، قد أصدرت في وقت سابق قرارًا حددت فيه أسعار ست عشرة سلعة من بينها اللحوم والحليب ومادتي الدقيق والسكر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية