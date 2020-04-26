“الثني”يبحث استعداد المنافذ البرية والجوية لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج حال عودتهم

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة “عبدالله الثني” اليوم الأحد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل “محمد علي عبدالقادر” وذلك لمناقشة سير عمل مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما تم أيضا مناقشة الشروط الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية اللازم اتخاذها مع البدء في عودة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج لأرض الوطن.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام، وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها سيادته لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

من جهته شدد “الثني” على ضرورة اتباع كافة الاشتراطات الصحية المعتمدة في هذا الشأن مع التنسيق التام مع كل المعنيين بالملف.من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس الوزراء كافة مشاريع الطرق في كافة ربوع البلاد، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنجازها بما يخدم المواطن ويسهل تنقله بين المدن والمناطق.

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