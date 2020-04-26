“بوينغ” تنسحب من اتفاق ضخم مع “امبراير”

أكدت مجموعة “بوينغ” انسحابها من اتفاق شراء فرع الطائرات التجارية التابع لمنافستها البرازيلية “امبراير” والذي يبلغ قيمته 4.2 مليار دولار أمريكي.

وكان من المفترض أن تؤسس بوينغ وامبراير، مشروعاً مشتركاً تحصل بوينغ فيه على حصة نسبتها 80% من أنشطة منافستها البرازيلية التجارية.

وبينما كان مقررا وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة بحلول يوم الجمعة، أعلنت بوينع أنها ستنسحب من اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في يوليو عام 2018، منوهة أن منافستها لم تف بالشروط اللازمة، وأنها عملت بشكل دؤوب على مدى أكثر من عامين لوضع اللمسات الأخيرة على صفقتها مع إمبراير.

من جهته، قال المسؤول التنفيذي لبوينغ إن الشركتين أجرتا محادثات مطوّلة خلال الشهور الماضية بشأن ما وصفها بالشروط الواردة في الاتفاق المبدئي التي لم يتم الإيفاء بها، مضيفا “كنا نهدف جميعا لحل هذه المسائل قبل تاريخ فسخ العقد المبدئي، لكن ذلك لم يحصل”، ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل بخصوص الأمور الخلافية.

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