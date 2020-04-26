“البوري” : سبب زيادة سعر الدولار والسلع الغذائية هو مصرف ليبيا المركزي

قال الخبير المالي ” نعمان البوري” أمس السبت في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية، أن الزيادة في السلع وسعر الدولارسببه مصرف ليبيا المركزي، لأن هناك ست أسابيع دون أي دولار للتجار ولا المواطن، وبالتالي سيخلق زيادة في سعر الدولار بالسوق الموازي والسلع التموينية.

وأضاف “البوري” أن الشروط التي وضعها مصرف ليبيا المركزي لفتح الاعتمادات هي شروط صعبة جداً في ظل هذه الأزمة الخانقة، وذلك سيصعب على التجار جلب السلع، ولأن أغلبية المصانع في العالم أصبحت تشتغل بقدرة إنتاجية ضعيفة.

وأوضح الخبير المالي أنه إذا لم يتم توحيد سعر الصرف سيستمرالفساد وسيستمر مصرف ليبيا المركزي في تعنده في فتح الاعتمادات لجميع الأغراض بدون رفع الرسم.

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