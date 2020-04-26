“الرعيض”: قرار وزارة الاقتصاد في ضبظ أسعار المواد الغذائية واللحوم هو قرار غير قابل للتطبيق

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طرابلس ” محمد الرعيض” في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية، أن قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني في ضبظ أسعار المواد الغذائية واللحوم هو قرار غير قابل للتطبيق، لأن ذلك سيعود على المواطن بنتائج عكسية قبل أن يعود على التجار.

وأضاف “الرعيض” أنه خلال الجلسة الأولى لوزارة الاقتصاد عارضت بشدة على قرار تحديد الأسعار في الوقت الحالي الذي تمر به البلاد.

وأشار أن الحل الوحيد لهذه الأزمات هو فتح المنظومة لجميع الأغراض وتوحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أنه يلوم المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق لأنه لم ينظر للقطاع الخاص في معظم قراراته.

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