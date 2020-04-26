“الرعيض”: إن ماتفعله وزارة المالية اليوم لايرقى إلى الإصلاحات الاقتصادية

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطرابلس ” محمد الرعيض” أمس السبت في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية، أن مجلس النواب يطالب بتقليص عدد السفارات وموظفيها بالخارج إلى 40 سفارة، وذلك لأن ليبيا تملك أكثر من 140 سفارة بالخارج منذ النظام السابق.

وأضاف ” الرعيض” خلال تصريحه أن ماتفعله وزارة المالية بحكومة الوفاق لايرقى إلى إصلاحات اقتصادية، لان الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون شاملة الإصلاح، مشيراً إلى أن قرار خفض مرتبات مجلس النواب 20% هو خفض بسيط لن يؤثر في مرتباتهم.

وأشار أن مجلس النواب لديه عدة اجتماعات الأسابيع القادمة مع وزارة المالية والمجلس الرئاسي، سنطالب فيها بالإصلاحات الاقتصادية التي تؤثر في الاقتصاد الليبي.

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