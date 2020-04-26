الدينار الليبي يسجل تراجعا جديدا مقابل الدولار والعملات الأجنبية

شهدت اسعار العملات الاجنبية معاودتها للارتفاع في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات يوم الاحد.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعا كبيراً مساء الاحد ليسجل 5.86 ديناراً، بإرتفاع قدره 11 قرشا عن سعره في بدء تعاملات الاحد، وفقا لمتداولين ومتعاملين من غرف الواتساب والفايبر التي اصبحت مصدرا للتعاملات في الآونة الاخيرة بعد الحظر الذي فرض في البلاد جراء ازمة كورونا.

وكان الدولار قد افتتح التعاملات اليوم عند سعر 5.75 دينار قبل أن يتذبذب سعرها ويعاود للصعود من جديد إلى 5.86 دينارا في التعاملات المسائية.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 5.85 و5.86 دينار

سعر كسر الذهب = 210 دينار عيار 18

اليورو= 6.27 دينار

الباوند = 7.17 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.25 دينار

ليرة= 0.83 دينار

الدينار التونسي= 1.99 دينار

بطاقات ارباب الأسرة =5.35 دينار.

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