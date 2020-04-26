“العامة للكهرباء” تجدد مطالبتها بفتح صمام خط الغاز بسيدي السائح

ناشد الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت منظمات المجتمع المدني وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح حتى يتسنى للشركة تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة أن هذه المناشدة تأتي تلبية لنداءات واستغاثة عدد كبير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، الذين يعانون من انقطاع الكهرباء خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما أكدت بأنه في حال فتح صمام الغاز ستباشر الشركة على الفور بتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي للحد من معاناة المواطنين القاطنين في المناطق التي تقع في أطراف الشبكة الكهربائية.

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