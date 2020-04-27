تراجع جديد للعقود الآجلة للخامين “الأمريكي وبرنت”

هبطت أسعار العقود الآجلة للخامين “الأمريكي الخفيف وبرنت” مع عودة التعاملات اليوم الاثنين في السوق الآسيوية بعد أسبوع سجلت فيه انخفاضات لأدنى مستوياتها.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند الساعة 8:30 صباحا بتوقيت ليبيا بنسبة 4% لتقف عند 20.60دولارا للبرميل.

أما الخام الأمريكي الخفيف فقد تراجع هو الآخر في الجلسة الأولى من تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 11٪ لتسجل العقود الآجلة تسليم يونيو 14.95 دولارا للبرميل

وقال خبراء إن استمرار تذبذب أسعار النفط عند مستويات منخفضة تعود لاستمرار زيادة مخزونات الخام الأمريكي في فترة إغلاق السوق خلال العطلة الأسبوعية مرجحين أن تستقر وترتفع بشكل تدريجي مع قرب حلول الأول من مايو المقبل مع تنفيذ قرار الخفض لمجموعة أوبلس

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