اقتصاد

“الوطنية للنفط” تنشر إيرادات مارس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.30 % يكبد الاقتصاد الوطني خسائر هائلة وإيرادات مارس لم تبلغ سوى 1.093 مليار

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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