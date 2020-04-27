“مركزي طرابلس” يحدد ساعات عمل المصارف

مصرف ليبيا المركزي يحدد مواعيد تقديم خدمة عملاء المصارف من 9:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
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