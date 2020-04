الذهب يُعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة [ارشيف]

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة والذي تلقى الدعم من تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي واعتزام دول تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، لكن استمرار المخاوف بشان ركود عالمي كبح الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 0816 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1738.20 دولار.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي، فيما ارتفعت الأسهم الصينية بفعل انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكثف بنك اليابان شراء الأصول العالية المخاطر وتعهد بمشتريات غير محدودة للسندات الحكومية لمكافحة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ويميل الذهب للاستفادة من تدابير واسعة النطاق للتحفيز إذ يُعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.

وتمضي عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، على مسار تخفيف قيود بعينها والسماح للشركات باستئناف العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2045.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 761.50 دولار وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.19 دولار.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الأسهم وآمال تخفيف إجراءات العزل العام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا