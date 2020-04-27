اقتصاد

انتكاسة جديدة للدينار أمام العملات الأجنبية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت من جديد أسعار العملات العربية والأجنبية بعد انخفاض طفيف في قيمتها أمس أمام الدينار في السوق السوداء بغرف “فايبر وواتساب” التي انتقل إليها التداول بسبب استمرار إجراءات الحظر.

وتداول التجار الدولار الساعة 11 صباح اليوم الاثنين بارتفاع عن أمس مقداره 8 قروش محققا بذلك 5.830 دنانير بنسبة ارتفاع قدرها 1% أما على صعيد حوالات الدولار إلى دبي وتركيا فقد صعدت بنسبة 9 قروش مسجلة 6.300 دنانير

وساهم ارتفاع أسعار صرف الدولار في رفع قيمة اليورو أمام الدينار الذي تداوله التجار صباح اليوم بـ6.270 بمقدار ارتفاع بلغ 6 قروش، في حين حافظ سعر غرام الذهب كسر عيار 18على قيمته مستقرا عند 205 دينار وعاودت اليرة التركية الصعود من جديد بمقدار قرش مسجلة 0.840 وصعد الدينار التونسي بمقدار قرشين مسجلا 1.970

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذا بسبب إحتكار الطيران الليبي لمنطقة واحدة ـ كلاب مصراتة اليهود الي خربوا مؤسسات الدولة و إدارة العلاقات الخارجية ـ معقولة على كبر مساحة ليبيا مافيش إلا مطار واحد يربط ليبيا بين باقي الدول الأخرى وياريت دول أخرى ,,طيران مدني مقتصر على تركيا فقط…؟؟!!! ـ شن هالتخلف والجهل هذا ..!!! سبحان الله ..إلى متى ستستمر هالمهازل هاذي ..!!!!

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  • هذا بسبب إحتكار الطيران الليبي لمنطقة واحدة ـ كلاب مصراتة اليهود الي خربوا مؤسسات الدولة و إدارة العلاقات الخارجية ـ معقولة على كبر مساحة ليبيا مافيش إلا مطار واحد يربط ليبيا بين باقي الدول الأخرى وياريت دول أخرى ,,طيران مدني مقتصر على تركيا وتونس فقط…؟؟!!! ـ وين المطارات الليببية الأخرى والاهتمام الليببي بالعلاقات الخارجية ـ…!!!!!!- شن هالتخلف والجهل هذا ..!!! سبحان الله ..إلى متى ستستمر هالمهازل هاذي ..!!!!

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