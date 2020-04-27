انتكاسة جديدة للدينار أمام العملات الأجنبية

صعدت من جديد أسعار العملات العربية والأجنبية بعد انخفاض طفيف في قيمتها أمس أمام الدينار في السوق السوداء بغرف “فايبر وواتساب” التي انتقل إليها التداول بسبب استمرار إجراءات الحظر.

وتداول التجار الدولار الساعة 11 صباح اليوم الاثنين بارتفاع عن أمس مقداره 8 قروش محققا بذلك 5.830 دنانير بنسبة ارتفاع قدرها 1% أما على صعيد حوالات الدولار إلى دبي وتركيا فقد صعدت بنسبة 9 قروش مسجلة 6.300 دنانير

وساهم ارتفاع أسعار صرف الدولار في رفع قيمة اليورو أمام الدينار الذي تداوله التجار صباح اليوم بـ6.270 بمقدار ارتفاع بلغ 6 قروش، في حين حافظ سعر غرام الذهب كسر عيار 18على قيمته مستقرا عند 205 دينار وعاودت اليرة التركية الصعود من جديد بمقدار قرش مسجلة 0.840 وصعد الدينار التونسي بمقدار قرشين مسجلا 1.970

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