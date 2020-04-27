اقتصاد

الكويت تستعد لخفض إنتاجها النفطي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحفي إنها تستعد للتنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام بالتزامن مع التزامات الكويت باتفاق أوبك بلس اعتبارا من مايو المقبل وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

من جهتها أكدت المؤسسة حرصها الكامل على دعم دور الكويت في إنجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع من أجل إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، وكان وزير النفط الكويتي قال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر إن خفض ما يقارب ١٠ ملايين برميل يوميا سيكون ابتداء من شهر مايو، وفي سياق آخر أشار الوزير إلى أن بلاده بدأت تطبيق الاتفاق قبل موعده المتوقع، حيث كانت المجموعة المعروفة باسم أوبك + قد اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو القادمين.

وفي السياق ذاته كشف بيان صادر عن الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء أوبك ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة أوبك + أنه تم الاتفاق على خفض مستويات الإنتاج للفترة اللاحقة الممتدة ل6 أشهر ابتداء من الأول من يوليو المقبل وحتى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7. 7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل بـ 8. 5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا حتى عام 2022.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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