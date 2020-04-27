الكويت تستعد لخفض إنتاجها النفطي

قالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحفي إنها تستعد للتنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام بالتزامن مع التزامات الكويت باتفاق أوبك بلس اعتبارا من مايو المقبل وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

من جهتها أكدت المؤسسة حرصها الكامل على دعم دور الكويت في إنجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع من أجل إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، وكان وزير النفط الكويتي قال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر إن خفض ما يقارب ١٠ ملايين برميل يوميا سيكون ابتداء من شهر مايو، وفي سياق آخر أشار الوزير إلى أن بلاده بدأت تطبيق الاتفاق قبل موعده المتوقع، حيث كانت المجموعة المعروفة باسم أوبك + قد اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو القادمين.

وفي السياق ذاته كشف بيان صادر عن الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء أوبك ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة أوبك + أنه تم الاتفاق على خفض مستويات الإنتاج للفترة اللاحقة الممتدة ل6 أشهر ابتداء من الأول من يوليو المقبل وحتى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7. 7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل بـ 8. 5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا حتى عام 2022.

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