المصرف المركزي بطرابلس يحدد مواعيد الدوام بالمصارف التجارية خلال شهر رمضان

أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس “مختار الطويل” أمس الأحد تعميما لمدراء ورؤساء مجالس المصارف التجارية بشأن تحديد مواعيد الدوام الرسمي خلال أيام شهر رمضان المبارك.



وحدد التعميم، الذي نشره المصرف المركزي صباح اليوم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للموظفين من الساعة التاسعة صباحا وإلى الساعة الثانية ظهرا، أما بالنسبة للمواطنين فمن الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.



وكان العمل بالمصارف التجارية قد أوقف بعد قرار المجلس الرئاسي بفرض حظر تجول لـ24 ساعة منذ السابع عشر من هذا الشهر ولمدة عشرة أيام في ظل الجهود لمجابهة انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتم تعديل مواعيد حظر التجول لتصبح من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا بداية من يوم غدٍ الثلاثاء.

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