إغلاق مركز لبيع الغاز في مصراتة

وجه رئيس لجنة متابعة الغاز والوقود التابعة للمجلس البلدي مصراتة العقيد صالح الأمين كتابا رسميا إلى مدير منطقة مصراتة في شركة البريقة لتسويق النفط أوضح فيه بعض الملاحظات حول الازدحام الحاصل بين المواطنين في مركز توزيع الغاز وسط المدينة.

و قرر رئيس لجنة متابعة الغاز والوقود إغلاق مركز التوزيع على أن تقتصر مبيعات الغاز على أصحاب المصانع وحظائر الدواجن وأن يتم التحقق من قوائم أصحاب الأنشطة التجارية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط قبل أيام إن مركز توزيع الغاز التابع لها يعمل بانتظام ويبيع نحو 2500 أسطوانة يوميا

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